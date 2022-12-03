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Нуланд: Криваві "листи" до українських посольств відповідають тактиці РФ

"Європейська правда"Субота, 3 грудня 2022, 20:43
ВІКТОРІЯ НУЛАНД. ілюстративне ФОТО GETTY IMAGES

Заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, що поштові відправлення на адресу українських диппредставництв вкладаються в логіку дій Росії, однак вона не має предметних доказів причетності РФ.

Про це вона заявила на зустрічі з журналістами у Києві, повідомляє "Європейська правда".

Коментуючи інциденти з бандеролями із кров’ю та очима тварин, що надходили на адресу дипмісій України у низці держав, Нуланд засудила ці дії.

Вона нагадала, що Україна є предметом комплексної атаки з боку РФ, і водночас ці відправлення теж є атакою на Україну. "Це жахливо і це спрямоване проти України. Є Цілий  набір. "матриця" жахливих речей, які зараз спрямовуються проти України, і ми знаємо, звідки вони походять", - заявила представниця Держдепу.

Водночас, вона наголосила, що не має доказів, що відправником точно є Росія. "Щодо цих відправлень я не маю якоїсь конкретної інформації", - підкреслила дипломатка.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що за останні дні українські дипломати у 12 країнах 18 разів отримували погрози, і запевнив, що тим, хто за цим стоїть, не вдасться досягти своїх цілей.

Так, у п'ятницю МЗС України повідомило, що після теракту в Іспанії до посольств в Угорщині, Нідерландах, Польщі, Хорватії, Італії, генеральних консульств в Неаполі та Кракові, а також до консульства в Брно надійшли закривавлені пакунки. У пакунках були очі тварин, а самі пакунки були просякнуті рідиною характерного кольору та мали відповідний запах. 

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Пізніше стало відомо, що посольство України в Мадриді, куди в середу надіслали "поштову бомбу", отримало пакунок зі слідами крові.

Детальніше про події в Іспанії читайте в статті: Пошта 155-го калібру: як вибух у посольстві України має змінити політику Іспанії.

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Теми: СШАдипломатичні відносиниРосія
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