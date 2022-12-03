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У разі тривалого відключення електрики планові госпіталізації можуть призупинити – МОЗ

Катерина ТищенкоСубота, 3 грудня 2022, 22:09
ілюстративне фото з сайту Львівської міськради

В Україні у випадку тривалого відключення світла призупинять планові госпіталізації та операції у лікарнях, щоб не перевантажувати заклади.

Джерело: заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич в ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ

Пряма мова: "З нашої сторони надані рекомендації. І якщо буде тривале відключення світла, то планові госпіталізації, планові операції будуть призупинені, для того, щоб не перевантажувати заклади. Будуть прийматися тільки ургентні операції. Так само буде законсервована частина приміщень, які тимчасово не використовуються.

Але це ми говоримо про крайні випадки, про крайні ситуації. На сьогодні, як ви бачили, проблем не було. Навіть коли було відсутнє кілька днів енергопостачання, заклади працювали в штатному режимі".

Деталі: Заступниця міністра пояснила, що на випадок блекауту готові два рівні закладів, які забезпечені критичними потребами по генераторах.

До першого рівня закладів належать ті, які мають працювати безперебійно, якщо буде відсутнє виключно енергоживлення.

Другий рівень — заклади, які працюватимуть у випадку, якщо не буде і централізованого водопостачання та опалення. Зокрема, ідеться про ті, що мають автономне опалення, уточнила Карчевич.

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Також вона поінформувала, що "і перший, і другий рівень закладів забезпечені базово критичною потребою по генераторах, і так само потребою по супутникових станціях "Старлінк" для того, щоб був можливий зв’язок і комунікації у таких екстрених ситуаціях".

Теми: медицинаМОЗелектроенергія
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