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Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини, пошкоджено лінії електропередач

Катерина ТищенкоСубота, 3 грудня 2022, 23:00
Дмитро Живицький, фото з Facebook

Росіяни у суботу обстріляли з мінометів Есманьську громаду Сумщини, пошкоджено лінії електропередач.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Протягом дня росіяни обстріляли Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів 120 мм калібру.

4 міни розірвалися на нашій території.

Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач".

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Теми: Сумська областьвійна
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