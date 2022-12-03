Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини, пошкоджено лінії електропередач
Субота, 3 грудня 2022, 23:00
Росіяни у суботу обстріляли з мінометів Есманьську громаду Сумщини, пошкоджено лінії електропередач.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "Протягом дня росіяни обстріляли Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів 120 мм калібру.
4 міни розірвалися на нашій території.
Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач".
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