Росіяни обстріляли одну з громад Сумщини, пошкоджено лінії електропередач

Дмитро Живицький, фото з Facebook

Росіяни у суботу обстріляли з мінометів Есманьську громаду Сумщини, пошкоджено лінії електропередач.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Протягом дня росіяни обстріляли Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів 120 мм калібру.

4 міни розірвалися на нашій території.

Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач".