Залужний поговорив з генералом Міллі про потреби України в ППО

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та поділився з ним оцінками ситуації на фронті.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Поділився (з Міллі – УП) оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії. Деталізував наші запити в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги".

Деталі: Залужний подякував генералу Міллі за значні зусилля, які він особисто, глава Пентагону Ллойд Остін та президент США Джо Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у протистоянні російській агресії.