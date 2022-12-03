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Залужний поговорив з генералом Міллі про потреби України в ППО

"Українська правда"Субота, 3 грудня 2022, 23:23
Залужний поговорив з генералом Міллі про потреби України в ППО
ЗАЛУЖНИЙ, ФОТО FACEBOOK-СТОРІНКА ГОЛОВНОКОМАНДУВАЧА ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів телефонну розмову з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та поділився з ним оцінками ситуації на фронті.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова: "Поділився (з Міллі – УП) оцінками ситуації на фронті та безпекових ризиків, що їх несуть масовані ракетні удари Росії. Деталізував наші запити в озброєнні та техніці, системах протиповітряної та протиракетної оборони. Запевнив, що попри складні умови ведення бойових дій, ми продовжуємо боротьбу до перемоги".

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Деталі: Залужний подякував генералу Міллі за значні зусилля, які він особисто, глава Пентагону Ллойд Остін та президент США Джо Байден докладають для забезпечення потреб Сил оборони України у протистоянні російській агресії.

Теми: ЗалужнийСШАППО
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