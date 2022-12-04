ЗСУ: На лівому березі Херсонщини підняли перший український прапор
Неділя, 4 грудня 2022, 09:54
Бійці спецпідрозділу "Карлсон" 3 грудня повідомили, що підняли перший український прапор на лівому березі Херсонщини.
Джерело: спецпідрозділ "Карлсон"
Дослівно: "Перший український прапор на лівому березі Дніпра.
Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини!
Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців".