Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

ЗСУ: На лівому березі Херсонщини підняли перший український прапор

Роман ПетренкоНеділя, 4 грудня 2022, 09:54

Бійці спецпідрозділу "Карлсон" 3 грудня повідомили, що підняли перший український прапор на лівому березі Херсонщини.

Джерело: спецпідрозділ "Карлсон"

Дослівно: "Перший український прапор на лівому березі Дніпра.

Цей прапор підняли бійці спецпідрозділу "Карлсон" – це стане плацдармом для деокупації лівого берега Херсонщини!

Операція завершилась успіхом, і все завдяки точним координаційним та наступальним навичкам хлопців".

Теми: Херсонська областьЗбройні силивійнадеокупація
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

У Швеції вбили критика Кадирова, на якого вже скоювали замах два роки тому

оновленоРосЗМІ: У Росії вибух на одному аеродромі, на іншому – впав безпілотник

ISW спрогнозував, від чого залежатиме успіх ЗСУ на полі бою взимку

Ворог вдарив по об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури Запоріжжя

відеоДень ЧС-22: французькі рекорди, розгром Сенегалу

Єврокомісія підготувала 9-й пакет санкцій проти РФ, ухвалити можуть 12 грудня

Усі новини...
Херсонська область
Усіх колаборантів вивезли з Олешок на Херсонщині – ЦНС
Регіони: окупанти били по Чернігівщині, через обстріли складна ситуація на Херсонщині
Херсонщина: влада евакуює людей з лівого берега Дніпра, очікує активізації бойових дій
Останні новини
11:07
Надіслали очі тварин: З’явилися нові погрози українським дипломатам
11:04
Apple відновила розміщення реклами в Twitter – Маск
11:03
Нідерландська слідча група зібрала в Україні докази для Міжнародного кримінального суду
11:02
Росія вночі обстріляла ракетами завод "АрселорМіттал Кривий Ріг"
11:01
До Польщі прибула нова партія військової техніки США, в тому числі танки Abrams
10:35
Розселяла росіян: у Снігурівці затримали поплічницю окупантів
10:32
Як пандемія COVID-19 вплинула на мозок підлітків – дослідження
10:24
Київ і 4 області з понеділка повертаються до стабілізаційних відключень – ДТЕК
10:14
Німеччина виділяє 10 млрд євро на купівлю винищувачів F-35
09:55
У Швеції вбили критика Кадирова, на якого вже скоювали замах два роки тому
Усі новини...