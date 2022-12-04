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Трамп вимагає припинити дію Конституції США після викриття ролі Twitter у виборах 2020 року

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 15:54
Дональд Трамп. Фото Getty Images

45-ий президент США Дональд Трамп закликав до припинення дії Конституції, що б дозволило скасувати вибори 2020 року й відновити його на посаді президента, після публікацій внутрішнього листування Twitter про роль соцмережі у виборчій кампанії.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

"Ви скасовуєте результати президентських виборів 2020 року і оголошуєте ПРАВИЛЬНОГО ПЕРЕМОЖЦЯ, чи у вас НОВІ ВИБОРИ? Масове шахрайство такого типу і масштабу дозволяє припинити дію всіх правил, норм і статтей, навіть тих, що містяться в Конституції", – написав Трамп у своїй соціальній мережі Truth Social.

Пост Трампа з'явився після оприлюднення внутрішнього листування працівників Twitter, які свідчать про обговорення у 2020 році публікації таблоїда The New York Post про матеріали, знайдені на ноутбуці сина Джо Байдена Гантера.

У матеріалі розкривається зміст електронних листів, які нібито надсилав Гантер Байден. За твердженням газети, Хантер Байден представив свого батька, тодішнього віцепрезидента, раднику керівництва української енергокомпанії Burisma, до ради директорів якої входив молодший Байден.

Видання стверджувало, що це листування суперечить твердженням Джо Байдена про те, що він не говорив зі своїм сином про його ділові відносини в Україні.

Співробітники юридичного, політичного та комунікаційного відділів Twitter сперечалися щодо того, чи слід обмежувати поширення статті The New York Post відповідно до політики компанії щодо матеріалів, отриманих шляхом зламу. Обговорення відбулися за кілька тижнів до виборів 2020 року, коли Джо Байден балотувався проти Трампа.

ВІДЕО ДНЯ

Новий власник Twitter Ілон Маск назвав публікацію внутрішніх документів доказом того, що в соцмережі панувала цензура, а її співробітники були упереджені щодо опонентів Демократичної партії.

У листопаді Трамп оголосив, що втретє братиме участь у президентських виборах у США.

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Теми: ТрампСШАсоцмережіБайден
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