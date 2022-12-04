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Донецьк і Луганськ, Мелітополь і Генічеськ: окупованими містами поширюються листівки

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 17:10
листівки в Донецьку, фото з Telegram "Жовта стрічка"

У тимчасово окупованих містах сили спротиву поширюють патріотичні листівки та стрічки.

Джерело: Центр національного спротиву, рух "Жовта стрічка" у Telegram

Дослівно ЦНС: "Українська символіка продовжує активно поширюватися містами та селами тимчасово окупованих територій.

Зокрема, учасники руху "Жовта стрічка" лише на цьому тижні виходили на вулиці Генічеська, Мелітополя, Енергодару, Луганська та Донецька".

Деталі: У центрі підкреслили, що листівки та стрічки – це яскравий прояв боротьби людей, що перебувають у тимчасовій окупації.

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Теми: окупаціяпартизаниакції
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