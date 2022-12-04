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У Херсоні невдовзі 70% споживачів будуть з водою, 85% – вже зі світлом

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 18:44
У Херсоні невдовзі 70% споживачів будуть з водою, 85% – вже зі світлом
ілюстративне фото Pixabay

У Херсоні відновлено роботу насосної станції, що забезпечує водопостачання для 70% містян, також електропостачання відновлено у 85% споживачів.

Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram

Дослівно: "Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% містян з'явиться вода у домівках".

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Деталі: Янушевич також повідомив, що в місті тривають роботи з відновлення електропостачання – вже 85% міста має світло.

Електроживлення подали у наступні райони міста:

  • Центр – 95%;
  • Таврійський та Північний – 89%;
  • Шуменський – 96%;
  • Текстильний – 73%;
  • Житлоселище – 96%;
  • Острів – 89%;
  • ХБК – 71%.

Таким чином, світло є у домівках 113081 абонентів.

ВІДЕО ДНЯ

Повністю відновлено електропостачання у селищах Комишани, Приозерне та на 70% у Білозерці.

Теми: Херсонводаелектроенергія
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