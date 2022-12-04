У Херсоні невдовзі 70% споживачів будуть з водою, 85% – вже зі світлом
Неділя, 4 грудня 2022, 18:44
У Херсоні відновлено роботу насосної станції, що забезпечує водопостачання для 70% містян, також електропостачання відновлено у 85% споживачів.
Джерело: голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram
Дослівно: "Сьогодні у Херсоні подали напругу до свердловини для наповнення резервуарів насосної водопровідної станції №2 з нормальним тиском. Тож у 70% містян з'явиться вода у домівках".
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Деталі: Янушевич також повідомив, що в місті тривають роботи з відновлення електропостачання – вже 85% міста має світло.
Електроживлення подали у наступні райони міста:
- Центр – 95%;
- Таврійський та Північний – 89%;
- Шуменський – 96%;
- Текстильний – 73%;
- Житлоселище – 96%;
- Острів – 89%;
- ХБК – 71%.
Таким чином, світло є у домівках 113081 абонентів.
ВІДЕО ДНЯ
Повністю відновлено електропостачання у селищах Комишани, Приозерне та на 70% у Білозерці.