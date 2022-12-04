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Міністр оборони США заявив, що Росія навмисно жорстоко б'є по цивільних об'єктах

"Європейська правда"Неділя, 4 грудня 2022, 20:27
Ллойд Остін, фото Getty Images

Міністр оборони США Ллойд Остін звинуватив Росію в навмисній жорстокості у війні проти України, заявивши, що Москва навмисно обирає як мішень цивільне населення.

Про це пише Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"З навмисною жорстокістю Росія ставить під приціл цивільних осіб і цивільні об'єкти. Внаслідок російських атак загинули діти, зруйновані школи та лікарні", - сказав Остін.

Раніше державний секретар США Ентоні Блінкен назвав варварськими зусилля Росії з виведення з ладу електропостачання та інфраструктури в Україні.

Блінкен сказав, що президент Росії Владімір Путін прийняв тактику випаленої землі, тому що його збройні сили не змогли досягти своїх попередніх завойовницьких цілей у війні проти України.

Нагадаємо, комісія з розслідування порушень в Україні, призначена Радою ООН з прав людини, вивчає, чи можна кваліфікувати обстріли Росією української енергетичної інфраструктури як воєнний злочин.

Теми: СШАРосіявійна
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