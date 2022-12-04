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На Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала на човні Дніпро

Катерина ТищенкоНеділя, 4 грудня 2022, 19:45
На Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала на човні Дніпро
Гола Пристань, скріншот deepstatemap

На Херсонщині автоматною чергою вбито жінку, яка разом із чоловіком перетинали Дніпро на човні, їдучи з дачі.

Джерело: Херсонська міська рада

Дослівно: "4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі.

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На жаль, жінка не вижила, повідомляють у відділі цивільного захисту міськради м.Херсона.

Чоловік не постраждав".

Що передувало: Раніше у неділю голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що у світлий час доби до 5 грудня включно дозволено перетинати річку Дніпро на ділянці Річковий вокзал, щоб дістатися до Херсона.

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"Херсонці, що залишаються на дачах на лівому березі Дніпра, на власних плавзасобах можуть повернутися у місто", - писав він.

Теми: Херсонська областьХерсон
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