На Херсонщині від автоматної черги загинула жінка, яка перетинала на човні Дніпро

На Херсонщині автоматною чергою вбито жінку, яка разом із чоловіком перетинали Дніпро на човні, їдучи з дачі.

Джерело: Херсонська міська рада

Дослівно: "4 грудня автоматною чергою було поранено 65-річну жінку, яка разом із чоловіком на човні перетинали Дніпро, їдучи з дачі у Голопристанському районі.

На жаль, жінка не вижила, повідомляють у відділі цивільного захисту міськради м.Херсона.

Чоловік не постраждав".

Що передувало: Раніше у неділю голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомляв, що у світлий час доби до 5 грудня включно дозволено перетинати річку Дніпро на ділянці Річковий вокзал, щоб дістатися до Херсона.

"Херсонці, що залишаються на дачах на лівому березі Дніпра, на власних плавзасобах можуть повернутися у місто", - писав він.