Глава МЗС Литви: Тактика залишити Росію до майбутнього партнерства є токсичною

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс вважає, що тактика залишити Росію непереможеною і готовою до майбутнього партнерства є токсичною.

Про це він написав у серії твітів, повідомляє "Європейська правда".

"Вона призводить до закликів закінчити війну переговорами замість того, щоб закінчити її перемогою України. Деякі навіть пропонують українські територіальні поступки загарбникам як подарунок. Так не працює міжнародний порядок, заснований на правилах. Росія не повинна отримувати запрошення на "мирні" переговори як нагороду за те, що вона знову і знову жорстоко вторгається, окупує і вбиває своїх сусідів", - написав Ландсбергіс.

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За його словами, також помилковою є думка, що нинішню архітектуру безпеки, яка складається з багатосторонніх регіональних і глобальних організацій, слід зберегти як "найкраще, що в нас є".

"Міжнародні організації повністю провалилися в запобіганні конфліктам такого масштабу, який не спостерігався в Європі з часів Другої світової війни. Принаймні в цих організаціях мають відбутися зміни. Але ми не повинні виключати можливість того, що деякі організації зникнуть і з'являться нові", - заявив литовський міністр.

За його словами, спочатку Росія має програти на полі бою і для цього Україні потрібна вся наша допомога.

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"Вся зброя, вся допомога, яку ми можемо надати. В іншому випадку Росія продовжуватиме спроби переробити континент відповідно до свого власного імперіалістичного бачення світу. В інтересах Європи дати відсіч і перемогти загарбника. Після цієї поразки необхідно створити нову систему на основі уроків, витягнутих із попередніх помилок", - написав міністр.

Нагадаємо, міністри з європейських справ Естонії, Литви й Польщі закликали до якнайшвидшого ухвалення дев’ятого пакета санкцій проти Росії.

Як повідомлялося раніше, Європейська комісія готується в неділю почати консультації з країнами Європейського Союзу щодо нового, вже дев’ятого пакета санкцій проти Росії у зв’язку з її повномасштабним вторгненням в Україну.