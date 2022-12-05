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Росія просить Ізраїль не заважати їй перекидати озброєння із Сирії в Україну – ЗМІ

Понеділок, 5 грудня 2022, 05:46
Росія просить Ізраїль не заважати їй перекидати озброєння із Сирії в Україну – ЗМІ
фото: Getty Images

Росія звернулася до Ізраїлю з проханням не втручатися і не перешкоджати передачі її "оборонного обладнання" із Сирії в Україну.

Джерело: The Times of Israel із посиланням на слова ізраїльського чиновника в ефірі ТРК Kan-11

Деталі: Видання зазначає, що хоч Ізраїль і Росія "вже давно координують свої дії в сирійському повітряному просторі з метою уникнення будь-яких зіткнень, відносини стали напруженими після вторгнення Росії в Україну на початку цього року".

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Також зазначається, що "Ізраїль завдав сотні ударів по Сирії з метою перешкодити Ірану створити там військовий плацдарм і припинити постачання сучасної зброї ліванському терористичному угрупованню "Хезболла", яке є маріонеткою Ірану".

У той же час Росія надала тисячі військових і військову техніку своєму союзнику Сирії, оскільки режим бореться за придушення громадянської війни.

У жовтні ЗМІ повідомили, що Росія скорочує свої сили в Сирії на тлі обмежень у постачанні під час її триваючої війни в Україні, включно зі скасуванням постачань Дамаску системи протиповітряної оборони С-300, яка була основною загрозою для операцій ВПС Ізраїлю в країні.

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Надаючи гуманітарну допомогу, Ізраїль дотримується суворої політики ненадання військової допомоги Україні після вторгнення російських військ 24 лютого, включаючи системи, які можуть допомогти йому перехопити російські ракетні атаки і атаки безпілотників.

Однією з головних причин такої політики є стратегічна потреба Ізраїлю зберегти свободу операцій у Сирії.

Однак останнім часом Єрусалим, схоже, став прихильнішим до ідеї постачання оборонного обладнання, оскільки Іран постачає Кремлю ударні безпілотники.

Незрозуміло, чи змінить курс на війну ймовірний новий прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху.

Теми: РосіяІзраїльСиріязброя
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