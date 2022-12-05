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Німеччина виділяє 10 млрд євро на купівлю винищувачів F-35

Понеділок, 5 грудня 2022, 10:14

Німеччина виділила 10 млрд євро на купівлю 35 винищувачів F-35A Lightning II, що відображає обіцянку канцлера Олафа Шольца збільшити витрати на оборону.

Про це свідчить урядовий документ, з яким ознайомилося агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Гроші будуть виділені із спеціального фонду  у розмірі 100 млрд євро, який фінансується за рахунок запозичень. Про фонд Шольц оголосив невдовзі після повномасштабного вторгнення Росії до України у лютому. 

Постачання за планом мають відбутися в період з 2026 по 2029 рік. 

Згідно з німецьким документом, вартість включає такі елементи, як ракети класу "повітря-земля" і наземна інфраструктура.

Шольц у своїй промові в парламенті після нападу Росії пообіцяв, що Німеччина інвестуватиме в оборону більше 2% валового внутрішнього продукту на рік за підтримки спеціального фонду.

Як повідомлялося, міністерку оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт усе частіше критикують через проблему з нестачею боєприпасів, артилерійських снарядів і ракет на складах Бундесверу.

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Теми: Німеччина
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