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До Польщі прибула нова партія військової техніки США, в тому числі танки Abrams

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 11:01

Вісімсот одиниць американської військової техніки, в тому числі автомобілі і танки, прибули до Польщі на вихідних і були розвантажені в порту Гдині.

Про це пише Polish News, повідомляє "Європейська правда".

Це техніка 1-ї піхотної дивізії армії США. Розвантаження в Гдині триватиме два дні. Американці, які прибули до Польщі в суботу, будуть дислокуватися в країні і в Європі протягом наступних дев'яти місяців.

Після закінчення цього часу військові разом з технікою повернуться на батьківщину, а на їхнє місце прибудуть нові підрозділи.

Серед техніки є танки M1 Abrams. Після розвантаження нова техніка буде перевезена на склад порту Гдиня, протягом наступних двох тижнів буде доставлена потягами і вантажівками до військових баз, розташованих у різних місцях Польщі.

У січні до Гдині зі США прибуде ще один корабель з двома тисячами одиниць техніки 1-ї піхотної дивізії. Частина поїде на схід країни, де американські солдати будуть тренуватися разом з польською армією.

Після нападу Росії на Україну в лютому НАТО направила на східний фланг Альянсу додаткові сили і засоби, в тому числі близько 40 000 військовослужбовців.

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Теми: ПольщазброяСША
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