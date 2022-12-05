Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про вступ у НАТО

Уряд Фінляндії вніс на розгляд парламенту проєкт закону про вступ країни до НАТО.

Про це повідомило МЗС країни у понеділок, пише "Європейська правда".

"Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію щодо вступу Фінляндії до НАТО 5 грудня. Консультації щодо проєкту пропозиції дали близько 1600 відповідей. Уряд розглянув пропозицію на основі відповідей і доповнив обґрунтування уточненнями щодо співпраці між урядом і президентом республіки, ролі парламенту у вирішенні питань щодо НАТО", – йдеться в повідомленні міністерства.

За словами глави МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто, який представляв законопроєкт у понеділок, Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО, коли всі країни-члени ратифікують приєднання.

Угорщина та Туреччина є єдиними державами НАТО, які ще не схвалили заявки Стокгольма і Гельсінкі на вступ.

Законодавчо парламент може розглянути пропозицію уряду до того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол про вступ Фінляндії.

За словами Хаавісто, рішення парламенту про вступ може бути прийнято простою більшістю, оскільки мова не йде про передачу значних повноважень міжнародній організації.

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Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція і Фінляндія досягли прогресу в отриманні схвалення Анкарою їхніх заявок на вступ до НАТО, але їм все ще потрібно зробити більше.

Водночас Швеція заявляє про прогрес із Туреччиною у питанні членства у НАТО.