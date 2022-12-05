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Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію про вступ у НАТО

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 12:13

Уряд Фінляндії вніс на розгляд парламенту проєкт закону про вступ країни до НАТО.

Про це повідомило МЗС країни у понеділок, пише "Європейська правда".

"Уряд Фінляндії подав до парламенту пропозицію щодо вступу Фінляндії до НАТО 5 грудня. Консультації щодо проєкту пропозиції дали близько 1600 відповідей. Уряд розглянув пропозицію на основі відповідей і доповнив обґрунтування уточненнями щодо співпраці між урядом і президентом республіки, ролі парламенту у вирішенні питань щодо НАТО", – йдеться в повідомленні міністерства.

За словами глави МЗС Фінляндії Пекки Хаавісто, який представляв законопроєкт у понеділок, Фінляндія та Швеція готові приєднатися до НАТО, коли всі країни-члени ратифікують приєднання.

Угорщина та Туреччина є єдиними державами НАТО, які ще не схвалили заявки Стокгольма і Гельсінкі на вступ.

Законодавчо парламент може розглянути пропозицію уряду до того, як усі країни-члени НАТО ратифікують протокол про вступ Фінляндії.

За словами Хаавісто, рішення парламенту про вступ може бути прийнято простою більшістю, оскільки мова не йде про передачу значних повноважень міжнародній організації.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що Швеція і Фінляндія досягли прогресу в отриманні схвалення Анкарою їхніх заявок на вступ до НАТО, але їм все ще потрібно зробити більше.

Водночас Швеція заявляє про прогрес із Туреччиною у питанні членства у НАТО.

Теми: ФінляндіяНАТО
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