Путін до лютого хоче ввести тотальний контроль за росіянами-ухилянтами – ГУР

Президент РФ Володимир Путін наказав створити цифрову базу даних військовозобов’язаних, щоб ввести тотальний контроль за місцем фактичного перебування росіян та мати змогу обмежувати ухилянтів у їхніх громадянських правах.

Джерело: пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України

Дослівно: "Після введення в експлуатацію ця система забезпечить можливість тотального контролю за військовозобов’язаними, які не проживають за місцем реєстрації. Це гарантує отримання ними повісток навіть у випадку неможливості фізичного контакту – у формі СМС-повідомлень, електронних листів, повідомлень із соціальних мереж. Після цього всі вони будуть зобов’язані з’явитися у вказані терміни до місць обліку".

Деталі: Зокрема, для військовозобов’язаних буде неможливо залишити територію РФ без спеціального дозволу. ГУР повідомляє, що їм обмежать можливість користування державними послугами та сервісами. В разі необхідності можуть заблокувати банківські рахунки, доступ до платіжних систем або навіть до пенсійних накопичень. Роботодавцям надаватимуть регламент дій щодо тих, хто уникає мобілізації.

По закінченню розробки системи її об’єднають з іншими базами, зокрема МВС (для контролю документів на виїзд закордон), системи "Мігрант" (для обліку нерезидентів та тих, хто хоче змінити громадянство), ДІБДР (контроль власників та користувачів транспортних засобів), СНІОР (страховий номер індивідуального особового рахунку", Роскадастру, Росреєстру, ІПН і навіть клієнтські бази мобільних операторів.

Система має запрацювати до початку лютого 2023 року.

Водночас, як повідомляє ГУР, на тимчасово окупованих територіях України окупанти вводять військовий облік чоловіків від 17 до 65 років. Незалежно від згоди конкретної особи, всі вони за умовчанням оголошені "громадянами Росії", які підлягають призову. Їм заборонено виїзд з місця проживання, окрім "евакуації" вглиб окупованих територій.

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Що цьому передувало: 25 листопада стало відомо, що президент Росії Володимир Путін доручив створити ресурс із даними росіян, які перебувають або мають стати на військовий облік, попри раніше оголошене завершення "часткової" мобілізації в РФ. Для цього оцифровуються всі чинні документи військового обліку та наявні архіви військкоматів. Головна мета – створити автоматизовану систему обліку та контролю осіб, які підлягають мобілізації.