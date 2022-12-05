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В Херсоні затримали екскерівника банку РФ: допомагав Сальдо впроваджувати рубль

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 12:47
фото СБУ

Служба безпеки України викрила ще одного "високопоставленого" поплічника ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільненому Херсоні.

Джерело: пресслужба СБУ, прокуратура Херсонщини

Деталі: Спецслужба повідомляє, що зловмисником виявився керівник колишньої філії підконтрольного РФ "международного расчетного банка", який відкривав свої "відділення" в окупованих районах півдня України.

Саме через цю російську "фінустанову" гауляйтер захопленої частини Херсонщини Володимир Сальдо намагався облаштувати в регіоні понад 200 банківських "представництв" країни-агресора.

Таким чином росіяни планували здійснити примусове введення "рубльової зони" на окупованій території регіону і забезпечити додаткові надходження до бюджету РФ, зазначають в СБУ.

Більша частина з отриманих грошей мала йти на фінансування агресивної війни проти України.

Для реалізації проєкту агресор планував використати "досвід" створення розгалуженої мережі російського "расчетного банка" у захоплених районах Донецької та Луганської областей.

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Встановлено, що під час окупації Херсону таке завдання в українському місті виконував колишній працівник місцевого банку.

На початку повномасштабного вторгнення він підтримав загарбників і добровільно погодився очолити одне з відділень російської фінустанови.

Своє "робоче місце" облаштував в будівлі тимчасово захопленого українського державного банку.

Перебуваючи на "посаді", ворожий поплічник змушував місцевих підприємців переходити на комерційні розрахунки у російських рублях і відраховувати частину прибутків на користь окупаційної адміністрації.

Після звільнення Херсону зловмисник спробував "залягти на дно" в одній із міських лікарень.

Однак співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали.

 

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру в пособництві державі-агресору.

Суд арештував підозрюваного без права на заставу.

Теми: СБУХерсонколаборація
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