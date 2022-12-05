Партизани розповіли про дві знищені системи ППО росіян у Маріуполі - радник мера
Понеділок, 5 грудня 2022, 12:33
Партизани повідомили, що в Маріуполі знищили дві системи ППО С-300 росіян, повідомляє радник мера Петро Андрющенко.
Джерело: Андрющенко у Telegram
Пряма мова Андрющенка: "У ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала бавовна.
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Маємо підтвердження "з землі" від маріупольського спротиву щодо ураження щонайменше 2 систем ППО С-300, двох колісних одиниць військової техніки".