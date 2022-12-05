Партизани розповіли про дві знищені системи ППО росіян у Маріуполі - радник мера

Партизани повідомили, що в Маріуполі знищили дві системи ППО С-300 росіян, повідомляє радник мера Петро Андрющенко.

Джерело: Андрющенко у Telegram

Пряма мова Андрющенка: "У ніч з п’ятниці на суботу в проміжок з 2 до 3 годин до одного с місць базування ППО та техніки окупанта завітала бавовна.

Маємо підтвердження "з землі" від маріупольського спротиву щодо ураження щонайменше 2 систем ППО С-300, двох колісних одиниць військової техніки".