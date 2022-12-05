МЗС після падіння ракети в Молдові закликало передати Україні сучасні системи ППО

Падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.

Як повідомляє "Європейська правда", таке заявив речник міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Україна має якнайшвидше отримати сучасні системи протиракетної та протиповітряної оборони, які рятуватимуть життя людей, захищатимуть критичну інфраструктуру та унеможливлять подальші ракетні обстріли з боку РФ", – наголосив він.

Як повідомлялося, раніше в понеділок співробітники міністерства внутрішніх справ Молдови виявили ракету поблизу міста Бричани, що біля кордону з Україною.

Нагадаємо, попередній такий інцидент стався вранці 31 жовтня - на територію Молдови впали фрагменти ракети, збитої українською зенітною системою після атаки безпілотника на Дністровську греблю на українській території за 1 км від греблі в селі Наславча. У зв’язку з цим МЗС Молдови оголосило про вислання одного російського дипломата після інциденту; у відповідь РФ вислала одного молдовського дипломата.

Під час обстрілу 10 жовтня щонайменше три ракети пролетіли над територією Молдови, у зв’язку з чим молдовське МЗС викликало російського посла.