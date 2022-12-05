Президентка Молдови після ракетної атаки на Україну закликала посилити тиск на РФ

Президентка Молдови Мая Санду засудила російські удари по критичній інфраструктурі України і закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ.

Про це вона написала у Twitter, передає "Європейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо неодноразові напади Росії на громадян України, цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Міжнародне співтовариство має посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Лише таким чином ми зможемо покласти край стражданням та загибелі людей", - написала Санду.

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We strongly condemn Russia’s repeated attacks on #Ukraine’s citizens, civilian facilities & critical infrastructure. The international community should strengthen its pressure on Russia to stop the war. Only this way can we end the suffering & loss of lives. — Maia Sandu (@sandumaiamd) December 5, 2022

При цьому вона не стала коментувати падіння ракети на території Молдови.

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Як повідомлялося, раніше в понеділок співробітники міністерства внутрішніх справ Молдови виявили ракету поблизу міста Бричани, що біля кордону з Україною.

Прем'єр-міністр Молдови Наталя Гаврилиця 5 грудня попередила громадян про можливі відключення електроенергії та повідомила про ракету, що впала біля Бричан

"Мені повідомили, що прикордонники виявили частини ракети біля Бричан. Прикордонна поліція посилила контроль і оточила зону, де впала ракета. Крім того, Moldelectrica попередила про можливі відключення електроенергії", - розповіла прем'єр.

При цьому Гаврилиця наголосила, що молдовська влада засуджує атаки на цивільні об'єкти в Україні та підтримує український народ. "Я і мої колеги робимо все можливе, щоб тримати ситуацію під контролем і не допустити ризикованих для наших громадян ситуацій", - підкреслила вона.

В українському МЗС заявили, що падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.