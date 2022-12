Президентка Молдови після ракетної атаки на Україну закликала посилити тиск на РФ

Президентка Молдови Мая Санду засудила російські удари по критичній інфраструктурі України і закликала міжнародну спільноту посилити тиск на РФ.

Про це вона написала у Twitter, передає "Європейська правда".

"Ми рішуче засуджуємо неодноразові напади Росії на громадян України, цивільні об'єкти та критичну інфраструктуру. Міжнародне співтовариство має посилити тиск на Росію з метою припинення війни. Лише таким чином ми зможемо покласти край стражданням та загибелі людей", - написала Санду.

