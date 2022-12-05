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У Білорусі продовжили строк перевірки боєготовності армії – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаПонеділок, 5 грудня 2022, 19:14
Олександр Лукашенко, фото "Белта"

У Білорусі до 12 грудня продовжили строк перевірки бойової готовності збройних сил.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 5 грудня

Дослівно Генштаб: "З метою підтримання військ у готовності до застосування, до 12 грудня продовжено термін перевірки бойової готовності збройних сил Республіки Білорусь".

Деталі: Тим часом на Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін обстановки Генштаб ЗСУ не спостерігає: "Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено". 

Цьому передувало: Днями командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв заявив, що на території Білорусі триває накопичення союзного угруповання військ, тож захисники готуються до адекватного реагування на це.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко звинуватив Україну і НАТО у зростанні кількості провокацій поблизу білорусько-українського кордону і заявив, що Україна намагається втягнути сили НАТО у війну.

На думку аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), Олександр Лукашенко робить заяви про загрозу з боку НАТО, аби підкреслити необхідність захисту та уникнути втягнення у війну в Україні.

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Теми: БілорусьвійнаГенштаб
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