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Кулеба: Чим більше воєнних злочинів чинить РФ, тим більше зброї має отримувати Україна

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 18:20

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергових ракетних обстрілів Росії закликав партнерів збільшити надання зброї Україні для припинення російського терору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія випустила черговий шквал ракет по нашій критично важливій цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей електроенергії, води та опалення в умовах низьких температур. Чим більше воєнних злочинів скоює Росія, тим більше зброї має бути надано Україні для якнайшвидшого припинення російського терору" - написав Кулеба у Twitter.

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Нагадаємо, в МЗС заявили, що падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.

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Теми: Кулеба ДмитрозброявійнаРосія
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