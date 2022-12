Кулеба: Чим більше воєнних злочинів чинить РФ, тим більше зброї має отримувати Україна

Глава МЗС Дмитро Кулеба після чергових ракетних обстрілів Росії закликав партнерів збільшити надання зброї Україні для припинення російського терору.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія випустила черговий шквал ракет по нашій критично важливій цивільній інфраструктурі, намагаючись позбавити людей електроенергії, води та опалення в умовах низьких температур. Чим більше воєнних злочинів скоює Росія, тим більше зброї має бути надано Україні для якнайшвидшого припинення російського терору" - написав Кулеба у Twitter.

Russia has fired another barrage of missiles at our critical civilian infrastructure trying to deprive people of power, water, and heating amid freezing temperatures. The more war crimes Russia commits, the more weapons should be provided to Ukraine to end Russian terror sooner.