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КНДР здійснила артилерійський обстріл у відповідь на навчання Південної Кореї та США

Понеділок, 5 грудня 2022, 20:01

Північна Корея у понеділок випустила близько 130 артилерійських снарядів у східну і західну морські буферні зони, реагуючи на проведення Південною Кореєю та Сполученими Штатами військових навчань із бойовою стрільбою в прикордонному регіоні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yonhap.

За даними південнокорейського Об'єднаного комітету начальників штабів (ОКНШ), артилерійські обстріли КНДР велись, імовірно, із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

Снаряди потрапили в морські буферні зони на північ від Північної розмежувальної лінії (фактичного морського кордону), які були встановлені згідно з військовою угодою між Сеулом і Пхеньяном від 19 вересня 2018 року.

"Артилерійські обстріли східної та західної морських буферних зон є явним порушенням військової угоди від 19 вересня, і ми рішуче закликаємо Північ негайно припинити їх", – йдеться в заяві ОКНШ Південної Кореї.

Пхеньян своєю чергою підтвердив, що здійснив артилерійські обстріли у відповідь на військові навчання Південної Кореї та США, і закликав Сеул "припинити нагнітання напруженості" шляхом проведення військових дій поблизу кордону.

У 2022 році КНДР здійснила рекордну за останній час кількість ракетних випробувань, а також піднімала авіацію та здійснювала артилерійські обстріли біля південнокорейського кордону.

ВІДЕО ДНЯ

Південна Корея та США вважають, що Пхеньян може готуватися до здійснення ядерного випробування – сьомого з 2006 року.

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