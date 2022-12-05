Ракета, яка впала у Молдові, має відношення до РФ – секретар РНБО

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов запевнив, що на територію Молдови 5 грудня впала російська ракета, а не українська.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Суспільного"

Пряма мова: "Те, що стосується ситуації по Молдові, по інших країнах – я можу сказати, що ті ракети, які жбурляє Російська Федерація, воно не убезпечує будь-яку країну, яка розташована на нашому кордоні.

Я не буду говорити, що там відбувалося на території Польщі, а те, що стосується території Молдови – це точно ракета, яка має відношення до Російської Федерації.

Ми розуміємо, якого віку ракети вони починаються жбурляти і наскільки вони точні, якщо деякі з них "народилися" в один рік зі мною. Богу дякувати, що в них (росіян – ред.) немає надсучасних ракет, які могли б зовсім по іншому завдати нам шкоду".

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що за ті ракети, які влучають в об'єкти української енергетичної інфраструктури, – росіяни будуть нести відповідальність.

"Спільно зі світовою спільнотою ми примусимо їх відповідати в Гаазі чи в іншому місці, яке визначить світова спільнота. Таке не може бути не покаране", – сказав він.

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Данілов також упевнений, що "пройде недовгий час, коли і Молдова, і Грузія, і Україна тануть членами НАТО", бо їм треба захищатися від Росії.

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