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Ракета, яка впала у Молдові, має відношення до РФ – секретар РНБО

Олена РощінаПонеділок, 5 грудня 2022, 19:38
Ракета, яка впала у Молдові, має відношення до РФ – секретар РНБО
Олексій Данілов, фото Дмитра Ларіна, УП

Секретар Ради національної безпеки й оборони України Олексій Данілов запевнив, що на територію Молдови 5 грудня впала російська ракета, а не українська.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону "Суспільного"

Пряма мова: "Те, що стосується ситуації по Молдові, по інших країнах – я можу сказати, що ті ракети, які жбурляє Російська Федерація, воно не убезпечує будь-яку країну, яка розташована на нашому кордоні.

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Я не буду говорити, що там відбувалося на території Польщі, а те, що стосується території Молдови – це точно ракета, яка має відношення до Російської Федерації. 

Ми розуміємо, якого віку ракети вони починаються жбурляти і наскільки вони точні, якщо деякі з них "народилися" в один рік зі мною. Богу дякувати, що в них (росіян – ред.) немає надсучасних ракет, які могли б зовсім по іншому завдати нам шкоду". 

Деталі: Секретар РНБО зазначив, що за ті ракети, які влучають в об'єкти української енергетичної інфраструктури, – росіяни будуть нести відповідальність.

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"Спільно зі світовою спільнотою ми примусимо їх відповідати в Гаазі чи в іншому місці, яке визначить світова спільнота. Таке не може бути не покаране", – сказав він.

Данілов також упевнений, що "пройде недовгий час, коли і Молдова, і Грузія, і Україна тануть членами НАТО", бо їм треба захищатися від Росії. 

Передісторя:

  • 5 грудня співробітники міністерства внутрішніх справ Молдови виявили ракету поблизу міста Бричани, що біля кордону з Україною. Крім того, під час обстрілів держпідприємство Молдови Moldelectrica повідомило про порушення в системі електропостачання.
  • В українському МЗС заявили, що падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.

Теми: МолдоваРосіявійнаДанілов
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