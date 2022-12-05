МЗС Молдови прокоментувало падіння ракети біля кордону з Україною

Міністерство закордонних справ та європейської інтеграції Молдови "найрішучішим чином" засудило ракетні обстріли Російською Федерацією України, під час яких поблизу молдовсько-українського кордону впала ракета.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ці невиправдані дії призводять до драматичних наслідків в Україні, залишаючи людей без електрики, опалення, а в деяких випадках і води. Дипломатичні установи Республіки Молдова в Україні уважно стежать за розвитком безпекової ситуації", – йдеться в заяві відомства.

Там нагадали, що громадяни Молдови, які перебувають в Україні, можуть звертатися до молдовського посольства в Києві або консульства в Одесі за спеціалізованою консульською допомогою у разі виникнення будь-якої виняткової ситуації.

Як повідомлялося, раніше в понеділок співробітники міністерства внутрішніх справ Молдови виявили ракету поблизу міста Бричани, що біля кордону з Україною. Крім того, під час обстрілів держпідприємство Молдови Moldelectrica повідомило про порушення в системі електропостачання.

В українському МЗС заявили, що падіння ракети на території Молдови після ракетного удару Росії по Україні вкотре доводить, що російський ракетний терор несе величезні загрози не лише безпеці України, але і безпеці сусідніх країн.