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Угорщина не буде тренувати українських військових: "Хочемо рухатись до миру"

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 19:53

Державний секретар з питань двостороннього співробітництва міністерства закордонних справ Угорщини Тамаш Менцер заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Деякі європейські країни тренують українських військових. В Угорщині – ні. Ми сказали "ні". Ми хочемо рухатися не до війни, а до миру", – написав Менцер у Facebook у понеділок.

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Заява представника угорського МЗС пролунала на тлі повідомлень про те, що деякі держави – приміром, Чехія – вже розпочали або планують розпочати підготовку на своїй території військових з України.

Це відбувається в межах місії Європейського Союзу EUMAM, мандат якої спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

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Як повідомляв минулого тижня головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у місії EUMAM беруть участь 20 країн ЄС, а 1100 українських військових уже проходять навчання у різних таборах.

Теми: УгорщинаРосіяУкраїнавійна
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