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У Празі поставили скульптуру Путіна-гобліна – на кошти з продажу куплять Україні зброї

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 20:36

На місці пам'ятника радянському генералу Конєву в Празі тимчасово поставили скульптуру гобліна з обличчям президента Росії Владіміра Путіна – її продадуть на аукціоні, а виручені кошти передадуть на купівлю зброї для України.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ČTK.

Автором скульптури під назвою "Демон Ахріман" (за назвою демона в перській міфології) є чеський коваль і скульптор Душан Достал. Вона зображає Путіна в образі гобліна, який закручує газовий кран.

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За словами Достала, скульптура зображає абсолютне зло та символізує відповідального за зростання цін на енергоносії, а також містить паралелі з нацистським лідером Адольфом Гітлером – "Путін-гоблін" теж тримає підняту в нацистському вітанні праву руку.

 

Розміщення скульптури організував ініціатор акції "Подарунок для Путіна" бізнесмен Далібор Дедек. Він каже, що скульптуру продадуть на аукціоні, а виручені кошти спрямують на придбання зброї Україні.

"Скульптура має стати сигналом для Чехії, що проблема в Україні все ще триває і потребує вирішення. Другий сигнал – українцям, що ми з ними, і третій має бути для Росії, що так само, як був пам'ятник маршалу Конєву, який сприймався позитивно, так тепер вони плюнули на свою історію", – сказав Дедек.

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Нагадаємо, у 2020 році у Празі демонтували монумент Конєву, який до того багато разів закривали та обливали фарбою. Також перед ним встановлювали роз’яснювальні таблички щодо радянської окупації.

Уже після повномасштабного вторгнення в Україну міська влада Праги позбавила Конєва звання почесного громадянина міста й перейменувала названу на його честь вулицю.

Теми: Путін
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