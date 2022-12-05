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Росія заявила, що не віддасть контроль над ЗАЕС для створення зони ядерної безпеки

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 20:52

Офіційна представниця міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова заявила, що російська сторона не буде передавати контроль над Запорізькою атомною електростанцією в межах угоди про створення зони ядерної безпеки довкола неї.

Такий коментар Захарової з’явився в понеділок на сайті МЗС Росії, пише "Європейська правда".

"Про жодне виведення ЗАЕС з-під російського контролю або передання контролю над нею якійсь "третій стороні" не може і йтися. Станція розташована на російській території і повністю управляється Росією", – заявила вона.

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За словами речниці російського МЗС, Москва виходить із того, "що тільки ми здатні забезпечити фізичну та ядерну безпеку ЗАЕС".

Також Захарова спростувала твердження генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаеля Гроссі про те, що Україна та Росія близькі до укладання угоди щодо ЗАЕС.

"Питання в принциповому плані полягає в тому, чи готовий Київ узяти на себе зобов'язання припинити обстріли і спроби захоплення ЗАЕС, а також чи зможе МАГАТЕ домогтися виконання українцями таких гіпотетичних домовленостей", – сказала вона.

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Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції.

Гендиректор агентства Рафаель Гроссі відтоді проводить переговори з Києвом і Москвою про створення зони ядерної безпеки довкола станції.

Теми: РосіяЗАЕС
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