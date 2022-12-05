Канадська компанія підтвердила, що її деталі опинились в іранських "Шахедах"

Керівник канадської компанії Tallysman Wireless Джайлз Пантера підтвердив, що продукція його підприємства була знайдена в іранських дронах "Шахед-136", які Росія використовує для атак на інфраструктуру в Україні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Пантера сказав в інтерв’ю виданню The Globe and Mail.

Раніше українська організація Statewatch cпільно з Незалежною антикорупційною комісією України встановили, що в іранському дроні "Шахед-136" присутні 30 компонентів західного виробництва, зокрема Японії, Німеччини та Сполучених Штатів.

Більшість зі знайдених компонентів не підлягають експортному контролю – зокрема й обладнання для антен виробництва канадської Tallysman Wireless, оскільки уряди західних держав не вважають їхній експорт небезпечним.

"Іноді припускають, що ми якимось чином причетні до використання (компонентів в іранських дронах). Це абсолютно не так. Компанія Tallysman на 100% підтримує Україну на тлі російської агресії", – наголосив Пантера.

Він додав, що Tallysman Wireless не продає своєї продукції до Ірану чи Росії, а її дистриб'юторській мережі заборонено продавати продукцію країнам, фізичним та юридичним особам, які перебувають у санкційних списках.

Зараз компанія співпрацює з прикордонною службою та іншими урядовими установами Канади, щоб встановити, як саме її деталі потрапили до Ірану. Такі ж компоненти, каже директор Tallysman Wireless, можна знайти в побутових пристроях супутникової навігації.

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Кілька днів тому Канада запровадила чергові санкції проти іранських юридичних і фізичних осіб, причому під обмеження потрапила компанія, яка допомагає розробляти дрони "Шахед".