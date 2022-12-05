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Після атаки РФ Резніков обговорив із главою Пентагону посилення української ППО

Валентина РоманенкоПонеділок, 5 грудня 2022, 22:44
ілюстрація з ТГ Резнікова

Одразу після масованої ракетної атаки РФ міністр оборони України Олексій Резніков провів розмову з міністром оборони США Ллойдом Остіном про подальше посилення ППО України.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Хочу висловити глибоку вдячність Ллойду Остіну, який щиро переймається ситуацією в Україні. Під час нашої телефонної розмови сьогодні, одразу після масованого ракетного удару Росії, ми обговорили подальші кроки щодо посилення української протиповітряної оборони.

Дякуємо США за вашу постійну підтримку".

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Теми: РезніковППОСШАвійна
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