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У Молдові все ж уникли відключень споживачів через удари Росії по Україні

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 22:29

У Молдові 5 грудня минулося без відключень споживачів від електропостачання, попри початкові повідомлення про проблеми у системі через ракетні удари Росії по українських об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Надвечір державне підприємство Moldelectrica повідомило, що загроза перебоїв з електропостачаннями минула і цього разу обійшлося без відключень.

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Близько 14:30 на деяких вузлах впала напруга, але згодом ситуація нормалізувалася. "Резерв потужності у молдовській енергосистемі допоміг уникнути падіння частоти мережі та відключення споживачів", - зазначили у компанії. 

Також під час ракетної атаки РФ по Україні вдень 5 грудня на прикордонній з Україною території Молдови впала ракета, не спричинивши жертв і руйнувань. На місці працюють спеціальні служби. 

Нагадаємо, після ракетних атак 15 і 23 листопада частина Молдови, енергосистема якої пов’язана з українською, на деякий час залишилася без електропостачання.

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Теми: МолдоваелектроенергіявійнаРосія
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