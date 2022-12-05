У Молдові все ж уникли відключень споживачів через удари Росії по Україні

У Молдові 5 грудня минулося без відключень споживачів від електропостачання, попри початкові повідомлення про проблеми у системі через ракетні удари Росії по українських об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Надвечір державне підприємство Moldelectrica повідомило, що загроза перебоїв з електропостачаннями минула і цього разу обійшлося без відключень.

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Близько 14:30 на деяких вузлах впала напруга, але згодом ситуація нормалізувалася. "Резерв потужності у молдовській енергосистемі допоміг уникнути падіння частоти мережі та відключення споживачів", - зазначили у компанії.

Також під час ракетної атаки РФ по Україні вдень 5 грудня на прикордонній з Україною території Молдови впала ракета, не спричинивши жертв і руйнувань. На місці працюють спеціальні служби.

Нагадаємо, після ракетних атак 15 і 23 листопада частина Молдови, енергосистема якої пов’язана з українською, на деякий час залишилася без електропостачання.