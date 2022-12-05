Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

У Молдові все ж уникли відключень споживачів через удари Росії по Україні

"Європейська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 23:29

У Молдові 5 грудня минулося без відключень споживачів від електропостачання, попри початкові повідомлення про проблеми у системі через ракетні удари Росії по українських об’єктах енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

Надвечір державне підприємство Moldelectrica повідомило, що загроза перебоїв з електропостачаннями минула і цього разу обійшлося без відключень.

Близько 14:30 на деяких вузлах впала напруга, але згодом ситуація нормалізувалася. "Резерв потужності у молдовській енергосистемі допоміг уникнути падіння частоти мережі та відключення споживачів", - зазначили у компанії. 

Також під час ракетної атаки РФ по Україні вдень 5 грудня на прикордонній з Україною території Молдови впала ракета, не спричинивши жертв і руйнувань. На місці працюють спеціальні служби. 

Нагадаємо, після ракетних атак 15 і 23 листопада частина Молдови, енергосистема якої пов’язана з українською, на деякий час залишилася без електропостачання.

Теми: МолдоваелектроенергіявійнаРосія
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

відеоЗеленський зібрав у Маріїнському палаці воїнів і звідти звернувся до українців

відеоДень ЧС-22: Іспанія провалила серію пенальті, Марокко вперше в історії у чвертьфіналі

Петиція про демобілізацію тих, хто служить рік: Резніков пояснив, як це шкодить обороноздатності

У МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії

фото, відеоЗеленський після Донбасу поїхав до бійців на Харківщину

Найбільша розвідувальна компанія допоможе захистити критичну інфраструктуру України

Усі новини...
Молдова
Ракета, яка впала у Молдові, має відношення до РФ – секретар РНБО
МЗС після падіння ракети в Молдові закликало передати Україні сучасні системи ППО
На території Молдови після обстрілу РФ впала ракета
Останні новини
01:35
Сумщина: росіяни випустили по прикордонню 226 боєприпасів
01:15
Туреччина знову погрожує Греції через "мілітаризацію" островів в Егейському морі
00:28
Оновлено о 00:55У Київській та ще 5 областях – повітряна тривога
23:59
Громадянське суспільство України отримало премію Східного партнерства в Чехії
23:51
РосЗМІ повідомляють, що на аеродромі в Енгельсі спрацювала сирена
23:31
На акції до дня незалежності Фінляндії ультраправі спалили російський прапор
23:20
відеоЗеленський зібрав у Маріїнському палаці воїнів і звідти звернувся до українців
23:11
Німецький Ганновер передає Миколаєву спецтехніку й генератори
22:53
відеоДень ЧС-22: Іспанія провалила серію пенальті, Марокко вперше в історії у чвертьфіналі
22:52
Резніков: Питання про додаткову мобілізацію в Україні зараз не стоїть
Усі новини...