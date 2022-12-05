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Премʼєр Грузії звинуватив опозицію у відправці добровольців в Україну

"Українська правда"Понеділок, 5 грудня 2022, 22:46
Премʼєр Грузії звинуватив опозицію у відправці добровольців в Україну
Іраклі Ґарібашвілі, фото AFP via Getty Images

Премʼєр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі заявив 5 грудня на засіданні уряду, що представники опозиції набирають та відправляють громадян країни воювати до України.

Джерело: "Радіо Свобода"

Деталі: Ґарібашвілі вважає, що його опоненти хотіли б "отримати політичні дивіденди від загибелі громадян Грузії", маючи на увазі втрати серед грузинських добровольців, які воюють на боці ЗСУ.

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Пряма мова: "Я хочу всім нагадати, що ці люди, так звана партія війни та продажників, від початку війни в Україні намагалися і намагаються влаштувати якісь провокації. На жаль, представники "партії війни" забирають в Україну наших співгромадян".

Деталі: Ґарібашвілі висловив співчуття родинам загиблих, їхнім родичам та близьким.

Він заявив, що вже 33 громадян країни загинули внаслідок бойових дій в Україні, "що, звичайно, є трагедією для нас".

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Премʼєр-міністр Грузії сказав, що "завдяки розумній політиці влади "другий фронт" до Грузії перенести не вдалося, попри численні спроби". 

Пряма мова: "Якби зараз опозиція була при владі, вона перетворила б Грузію на полігон",

Цьому передувало: 4 грудня стало відомо про загибель шістьох грузинських добровольців у боях під Бахмутом у Донецькій області. За словами військовослужбовця Ромео Парулави, його співвітчизники потрапили в оточення.

Пізніше засновник та командир "Грузинського національного легіону" Мамука Мамулашвілі в ефірі повідомив, що загиблі грузинські добровольці воювали за Україну у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

"Хлопці потрапили в оточення. Вони відмовилися здаватися в полон окупантів. Росіяни накрили їх важким вогнем з артилерії. За час війни в Україні загинуло вже 33 добровольці з Грузії. Грузія пожертвувала багатьма життями для підтримки України", – зазначив Мамулашвілі.

Теми: ГрузіявійнаУкраїна
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