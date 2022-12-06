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Чорногорія виділила Україні 11% свого військового бюджету

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 02:05
ПРАПОР ЧОРНОГОРІЇ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Уряд Чорногорії ухвалив рішення про виділення Україні 11% власного військового бюджету.

Джерело: Радіо Свобода

Деталі: Постанову про надання Україні допомоги у розмірі 11% військового бюджету країни влада Чорногорії ухвалила з нагоди підписання декларації про євроатлантичну перспективу України.

Що цьому передувало: 5 грудня Чорногорія підписала з Україною декларацію про підтримку її євроатлантичної перспективи.

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Теми: УкраїнаЧорногоріявійна
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