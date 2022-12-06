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В Україні запізнюються 15 поїздів

Ірина БалачукВівторок, 6 грудня 2022, 09:11
Фото ілюстративне з Telegram Укрзалізниці

Станом на ранок 6 грудня в Україні запізнюються 15 потягів, але напругу на всіх електрифікованих ділянках Укрзалізниці відновили після російських ударів 5 грудня, тож незабаром поїзди повернуться до графіка.  

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка".

Деталі: Наразі 15 потягів затримуються на понад пів години, а найбільшу затримку мають:

  • №191/192 Одеса – Краматорськ  (+3 год 59 хв);
  • №91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв);
  • №101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);
  • №25/26 Одеса – Рахів (+1 год 02 хв).

Зазначається, що пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва) організували розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій "Фортеці незламності".

Передісторія: 

Теми: Укрзалізницявійна
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