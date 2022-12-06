В Україні запізнюються 15 поїздів

Станом на ранок 6 грудня в Україні запізнюються 15 потягів, але напругу на всіх електрифікованих ділянках Укрзалізниці відновили після російських ударів 5 грудня, тож незабаром поїзди повернуться до графіка.

Джерело: Укрзалізниця у Telegram

Дослівно УЗ: "Маємо напругу на всіх ділянках, тож "витягуємо" вчорашні спізнення та повертаємось до графіка".



Деталі: Наразі 15 потягів затримуються на понад пів години, а найбільшу затримку мають:

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№191/192 Одеса – Краматорськ (+3 год 59 хв);

№91/92 Одеса – Харків (+3 год 59 хв);

№101/102 Херсон – Київ (+1 год 50 хв);

№25/26 Одеса – Рахів (+1 год 02 хв).

Зазначається, що пасажирам, які прибули вночі (зокрема з краматорського рейса до Києва) організували розвозку автобусом по місту, пересадки на найближчі зручні рейси та зручне очікування в теплій "Фортеці незламності".

Передісторія:

Вдень 5 грудня Росія здійснила чергову масовану ракетну атаку по Україні. Агрессор випустив понад 7 десятків ракет. Більше 60 з них збила українська ППО.

Укренерго повідомила, що внаслідок чергової масованої атаки РФ по українській енергетиці по всій Україні відбудуться аварійні відключення електроенергії.