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В ОП розповіли, коли відбудеться пресконференція Зеленського

Ірина БалачукВівторок, 6 грудня 2022, 10:44
Пресконференція Зеленського у метро 23 квітня. Фото ОП

Пресконференція президента України Володимира Зеленського відбудеться тоді, коли буде вирішено всі питання щодо безпеки.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Никифорова: "Пресконференція, звісно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки".

Деталі: Речник президента зазначив – якщо організовувати класичну пресконференцію з відкритою акредитацією, то має бути "абсолютно безпечне місце проведення – як тоді в метро (23 квітня Зеленський провів пресконференцію в метрополітені у Києві – ред.)".

Водночас він додав, що такі місця важко знайти, оскільки "їх, по суті, немає".

Никифоров також зазначив, що на його столі є сотні запитів на інтерв'ю з Зеленським.

Він уточнив, що заявки на інтерв’ю з президентом отримують і гендиректор Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева, і радник глави ОП Михайло Подоляк, і навіть українські посли за кордоном.

Никифоров нагадав, що Зеленський уже дав інтерв'ю NBC, АBС та іншим.

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Теми: ЗеленськийЗМІ
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