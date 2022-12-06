В ОП розповіли, коли відбудеться пресконференція Зеленського

Пресконференція президента України Володимира Зеленського відбудеться тоді, коли буде вирішено всі питання щодо безпеки.

Джерело: прессекретар президента Сергій Никифоров в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова Никифорова: "Пресконференція, звісно, буде. Але поки що якихось конкретних планів немає. Є дуже багато питань щодо безпеки".



Деталі: Речник президента зазначив – якщо організовувати класичну пресконференцію з відкритою акредитацією, то має бути "абсолютно безпечне місце проведення – як тоді в метро (23 квітня Зеленський провів пресконференцію в метрополітені у Києві – ред.)".

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Водночас він додав, що такі місця важко знайти, оскільки "їх, по суті, немає".

Никифоров також зазначив, що на його столі є сотні запитів на інтерв'ю з Зеленським.

Він уточнив, що заявки на інтерв’ю з президентом отримують і гендиректор Директорату з питань інформаційної політики ОП Ірина Побєдоносцева, і радник глави ОП Михайло Подоляк, і навіть українські посли за кордоном.

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Никифоров нагадав, що Зеленський уже дав інтерв'ю NBC, АBС та іншим.