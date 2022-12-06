ФСБ просить заочно заарештувати Верещук і Джапарову
Вівторок, 6 грудня 2022, 11:01
Російські окупанти просять заочно заарештувати віцепрем'єрку України Ірину Верещук і заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.
Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости"
Деталі: Російське слідство просить московський суд заочно заарештувати Верещук і Джапарову за нібито "порушення територіальної цілісності Росії".
Зокрема, ФСБ направила у Лефортівський суд Москви клопотання про заочний арешт український посадовців.
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