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ФСБ просить заочно заарештувати Верещук і Джапарову

Альона Мазуренко Вівторок, 6 грудня 2022, 10:01
ФСБ просить заочно заарештувати Верещук і Джапарову

Російські окупанти просять заочно заарештувати віцепрем'єрку України Ірину Верещук і заступницю глави МЗС України Еміне Джапарову.

Джерело: російське прокремлівське видання "РИА Новости"

Деталі: Російське слідство просить московський суд заочно заарештувати Верещук і Джапарову за нібито "порушення територіальної цілісності Росії".

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Зокрема, ФСБ направила у Лефортівський суд Москви клопотання про заочний арешт український посадовців. 

Теми: ВерещукРосіявійнаМЗС
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