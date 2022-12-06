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МЗС: Якщо в Угорщині хочуть рухатися до миру, можна почати із заклику до РФ припинити війну

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 10:12
МЗС: Якщо в Угорщині хочуть рухатися до миру, можна почати із заклику до РФ припинити війну
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У Міністерстві закордонних справ України порадили Угорщині виступити із закликом до Росії припинити війну.

Про це йдеться у коментарі речника МЗС Олега Ніколенка, пише "Європейська правда".

"Якщо в Угорщині так хочуть рухатися до миру, то можна почати із заклику до Росії припинити війну. Судячи із такої кількості зустрічей з російськими представниками, нагода для такого кроку мала би вже знайтися", - написав Ніколенко на своїй Facebook-сторінці.

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Ця заява стала відповіддю на коментар державного секретаря з питань двостороннього співробітництва МЗС Угорщини Тамаша Менцера, який заявив, що Будапешт не буде тренувати українських військових на своїй території, оскільки "хоче рухатися не до війни, а до миру".

Заява представника угорського МЗС пролунала на тлі повідомлень про те, що деякі держави – приміром, Чехія – вже розпочали або планують розпочати підготовку на своїй території військових з України.

Це відбувається в межах місії Європейського Союзу EUMAM, мандат якої спочатку триватиме два роки, а фінансовий орієнтир загальних витрат на цей період становитиме 106,7 млн євро.

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Місія забезпечуватиме координацію з двосторонніми заходами держав-членів на підтримку України, а також з іншими міжнародними партнерами, і буде відкритою для участі третіх держав.

Теми: УгорщинавійнаУкраїна
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