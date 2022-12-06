У Кремлі знову заговорили про "цілі спецоперації", але хочуть "довгострокового миру"

Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не бачать перспектив переговорів з Україною і прагнуть досягти "цілей спецоперації", але при цьому окупанти хочуть "довгострокового миру".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Пряма мова: "Перспектив переговорів щодо України зараз не бачимо, для вирішення ситуації мають бути досягнуті цілі російської спецоперації...

Те, що підсумком того, що відбувається, має стати справедливий і довгостроковий мир - із цим можна погодитися. Що стосується перспектив переговорів, то ми їх не бачимо зараз".

Чому це важливо: Останнім часом в інформпросторі Росії стало частіше звучати слово переговори.

У Кремлі навіть визнали, що ударами по інфраструктурі України примушують Зеленського до переговорів.

Також про необхідність переговорів заявляв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який підтримує політику Путіна і постійно транслює його наративи.

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У Росії навіть провели закрите соцопитування, згідно з яким відсоток росіян, які виступають за мирні переговори з Україною, різко збільшився в останні місяці. Зараз за переговори близько 55% громадян РФ.

Росія не хоче говорити на переговорах про тимчасово окуповані АРК Крим, ОРДЛО та окремі території Херсонської та Запорізької областей. При цьому загарбники, ймовірно, сподівалися, що зможуть зломити українців відсутністю світла і тепла. Агресор думав, що українці в таких умовах тиснутимуть на владу, щоб вона погодилася на переговори.

Але Україна не згодна на переговори на умовах Росії, а українці не виходять на акції протесту через відсутність світла.

Мабуть, у зв'язку з цим зараз країна-агресор вирішила змінити тактику в питанні переговорів.

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