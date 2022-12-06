У Кремлі знову заговорили про "цілі спецоперації", але хочуть "довгострокового миру"
Речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що в Росії не бачать перспектив переговорів з Україною і прагнуть досягти "цілей спецоперації", але при цьому окупанти хочуть "довгострокового миру".
Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"
Пряма мова: "Перспектив переговорів щодо України зараз не бачимо, для вирішення ситуації мають бути досягнуті цілі російської спецоперації...
Те, що підсумком того, що відбувається, має стати справедливий і довгостроковий мир - із цим можна погодитися. Що стосується перспектив переговорів, то ми їх не бачимо зараз".
Чому це важливо: Останнім часом в інформпросторі Росії стало частіше звучати слово переговори.
У Кремлі навіть визнали, що ударами по інфраструктурі України примушують Зеленського до переговорів.
Також про необхідність переговорів заявляв самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, який підтримує політику Путіна і постійно транслює його наративи.
У Росії навіть провели закрите соцопитування, згідно з яким відсоток росіян, які виступають за мирні переговори з Україною, різко збільшився в останні місяці. Зараз за переговори близько 55% громадян РФ.
Росія не хоче говорити на переговорах про тимчасово окуповані АРК Крим, ОРДЛО та окремі території Херсонської та Запорізької областей. При цьому загарбники, ймовірно, сподівалися, що зможуть зломити українців відсутністю світла і тепла. Агресор думав, що українці в таких умовах тиснутимуть на владу, щоб вона погодилася на переговори.
Але Україна не згодна на переговори на умовах Росії, а українці не виходять на акції протесту через відсутність світла.
Мабуть, у зв'язку з цим зараз країна-агресор вирішила змінити тактику в питанні переговорів.
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Передісторія:
- Голова парламентської фракції "Слуги народу", колишній голова переговорної групи з РФ Давид Арахамія на це заявив, що Україна готова забезпечити Росії гарантії безпеки. Для цього країні-агресору достатньо покинути територію України, виплатити репарації, покарати всіх воєнних злочинців та добровільно здати ядерну зброю.
- Президент США Джо Байден заявив, що наразі не має наміру говорити з російським візаві Володимиром Путіним, але готовий це зробити, якщо той справді виявить зацікавленість у припиненні розв’язаної ним війни в Україні, а саме – якщо виведе війська з України.
- Пєсков відповів, що Кремль не готовий прийняти умови для переговорів зі Вашингтоном, які 1 грудня озвучив президент США Джо Байден, – а саме Росія не планує забрати свої війська з території України.
- Президент Володимир Зеленський у виступі перед учасниками "Групи двадцяти" представив пропозиції України щодо досягнення миру з Росією, які передбачають 10 пунктів.
- Українська влада неодноразово наголошувала: перехід до стадії дипломатичних переговорів моливий лише за умов виходу російських військ за межі кордонів України станом на 1991 рік.
- МЗС РФ заявило, що Росія "не сприймає попередніх умов для початку переговорів щодо України", зокрема про необхідність виведення російських військ.