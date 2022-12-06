Україна повернула додому тіла 49 загиблих військових
Вівторок, 6 грудня 2022, 12:11
6 грудня на вільну територію України вдалося повернути тіла 49 загиблих українських захисників.
Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Дослівно: "Сьогодні (6 грудня - ред.) відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих".
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Деталі: Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що його офіс спільно з силовими структурами робить все можливе, щоб повернути якомога більше тіл.
Пряма мова: "Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці".
Загалом від початку роботи Котенка зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.
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