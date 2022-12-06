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Україна повернула додому тіла 49 загиблих військових

Альона Мазуренко Вівторок, 6 грудня 2022, 13:11
ЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: АРМІЯINFORM

6 грудня на вільну територію України вдалося повернути тіла 49 загиблих українських захисників.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Дослівно: "Сьогодні (6 грудня - ред.) відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих".

Деталі: Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що його офіс спільно з силовими структурами робить все можливе, щоб повернути якомога більше тіл.

Пряма мова: "Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці".

Загалом від початку роботи Котенка зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.

Теми: Збройні силивійнаРосіяокупація
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