Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула додому тіла 49 загиблих військових

Альона Мазуренко Вівторок, 6 грудня 2022, 12:11
Україна повернула додому тіла 49 загиблих військових
ЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: АРМІЯINFORM

6 грудня на вільну територію України вдалося повернути тіла 49 загиблих українських захисників.

Джерело: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій 

Дослівно: "Сьогодні (6 грудня - ред.) відбулася чергова передача тіл героїв – в Україну повернули 49 загиблих".

Реклама:

Деталі: Уповноважений зі зниклих безвісти Олег Котенко розповів, що його офіс спільно з силовими структурами робить все можливе, щоб повернути якомога більше тіл.

Пряма мова: "Постійно тривають роботи з відпрацювання локацій, де ймовірно знаходяться загиблі бійці".

Загалом від початку роботи Котенка зі зниклих безвісти вдалося повернути додому тіла 827 захисників, які віддали своє життя за Україну.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Збройні силивійнаРосіяокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Білий дім: лишилося коштів на один пакет військової допомоги Україні

Просідання ґрунту на "Деміївці": у "Київському метрополітені" заявляють, що ситуація стабілізована

Bloomberg: Пентагон попередив Конгрес, що грошей для України залишилось до 30 грудня

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Усі новини...
Збройні сили
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
Захисники мали успіх в напрямку Вербового на півдні – Генштаб
Українські військові пройшли у Польщі курс за стандартами НАТО – штаб
Останні новини
05:14
Китай погрожує "контрзаходами" США за продаж зброї Тайваню
04:31
Росіяни продовжують атакувати по лінії Куп'янськ-Сватове-Кремінна – звіт ISW
03:57
оновленоРосіяни запускали "Шахеди": під ударом був Старокостянтинів
03:23
КНДР заявила про успішний запуск твердопаливної балістичної ракети
02:13
Підконтрольна російському Міноборони ПВК почала вербувати на війну людей із ВІЛ – ЗМІ
01:38
В ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння
01:11
фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"
00:06
Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю
23:23
Дев’ять разів за добу росіяни обстріляли Сумщину – ОВА
22:47
Путін спростив роздачу паспортів жителям Молдови – Кишинів каже, що шукає "гарматне м’ясо"
Усі новини...
Реклама: