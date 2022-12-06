Суд скасував статус пам'ятника архітектури будівлі "Квіти України"

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував наказ Мінкульту та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про внесення споруди "Квіти України" в реєстр пам’яток культурної спадщини.

Джерело: рішення ОАСК, громадська організація "Зберегти квіти України" у Facebook

Дослівно: "Розгляд проходив дуже швидко та за спрощеною процедурою, отже учасників справи про це навіть не мали повідомляти. Ми дізнались виключно, бо пильнували".

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Деталі: За даними захисників будівлі, ОАСК обґрунтував своє рішення тим, що будівля модернізму "це радянщина", а проєкт забудовника - відповідає "європейським зразкам".

ОАСК вирішив, що будівля – "об'єкт радянських часів, в стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає".

Захисники будівлі "Квіти України" закликали Мінкульт та Департамент охорони культурної спадщини КМДА подати апеляцію та висловити свою офіційну позицію щодо судового рішення.

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"Будьте готовими виходити під Квіти, коли пан Пишний спробує знов оточити будинок парканом", - заявили захисники.

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