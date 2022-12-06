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Суд скасував статус пам'ятника архітектури будівлі "Квіти України"

Станіслав ПогоріловВівторок, 6 грудня 2022, 13:11
СТОЛИЧНА ПАМ'ЯТКА АРХІТЕКТУРИ "КВІТИ УКРАЇНИ" ФОТО: ІВАН ЧЕРНІЧКІН / ЗАБОРОНА

Окружний адміністративний суд міста Києва скасував наказ Мінкульту та Департаменту охорони культурної спадщини КМДА про внесення споруди "Квіти України" в реєстр пам’яток культурної спадщини.

Джерело: рішення ОАСК, громадська організація "Зберегти квіти України" у Facebook

Дослівно: "Розгляд проходив дуже швидко та за спрощеною процедурою, отже учасників справи про це навіть не мали повідомляти. Ми дізнались виключно, бо пильнували".

Деталі: За даними захисників будівлі, ОАСК обґрунтував своє рішення тим, що будівля модернізму "це радянщина", а проєкт забудовника - відповідає "європейським зразкам".

ОАСК вирішив, що будівля – "об'єкт радянських часів, в стані, який естетичної краси та цінності історичному обличчю Києва не додає".

Захисники будівлі "Квіти України" закликали Мінкульт та  Департамент охорони культурної спадщини КМДА подати апеляцію та висловити свою офіційну позицію щодо судового рішення.

"Будьте готовими виходити під Квіти, коли пан Пишний спробує знов оточити будинок парканом", - заявили захисники.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше:

  •  У липні 2021 року в центрі Києва на вулиці Січових Стрільців почали зносити модерністичний фасад навчально-методичного павільйону "Квіти України".
  • Згодом Шевченківський районний суд Києва заборонив власнику будівлі "Квіти України" демонтаж на час судового процесу щодо порушення немайнових авторських прав архітектора.
  • На початку серпня того ж року департамент охорони культурної спадщини своїм наказом вніс будівлю "Квіти України" до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.
  • Тоді ж Міністерство культури та інформаційної політики внесло будівлю "Квіти України" до реєстру державних пам'яток, що забороняє її руйнування або перебудову.

Теми: Київсудбудівництво
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