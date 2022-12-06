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Росіяни заявили, що в Донецьку загинула так звана "депутат ДНР"

"Українська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 15:11
Фото ілюстративне

Російські ЗМІ повідомили, що в результаті обстрілів загинула так звана "депутат народної ради ДНР" Марія Пирогова.  

Джерело: російське пропагандистське агентство "РІА Новости".

Деталі: Тіло Пирогової опізнали родичі. В ЗМІ заявили, що Пирогова раніше "відвідувала з гуманітарними місіями різні міста Донбасу".

Що цьому передувало:

  • Президент Володимир Зеленський записав привітання Збройним силам України перебуваючи поблизу Слов’янська в Донецькій області.

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Теми: окупаціяРосія
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