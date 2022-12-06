Росіяни заявили, що в Донецьку загинула так звана "депутат ДНР"
Вівторок, 6 грудня 2022, 14:11
Російські ЗМІ повідомили, що в результаті обстрілів загинула так звана "депутат народної ради ДНР" Марія Пирогова.
Джерело: російське пропагандистське агентство "РІА Новости".
Деталі: Тіло Пирогової опізнали родичі. В ЗМІ заявили, що Пирогова раніше "відвідувала з гуманітарними місіями різні міста Донбасу".
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Що цьому передувало:
- Президент Володимир Зеленський записав привітання Збройним силам України перебуваючи поблизу Слов’янська в Донецькій області.