Росіяни заявили, що в Донецьку загинула так звана "депутат ДНР"

Російські ЗМІ повідомили, що в результаті обстрілів загинула так звана "депутат народної ради ДНР" Марія Пирогова.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РІА Новости".

Деталі: Тіло Пирогової опізнали родичі. В ЗМІ заявили, що Пирогова раніше "відвідувала з гуманітарними місіями різні міста Донбасу".

Що цьому передувало:

Президент Володимир Зеленський записав привітання Збройним силам України перебуваючи поблизу Слов’янська в Донецькій області.