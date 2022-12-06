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Косово: поліція силою зайшла в будівлі муніципалітетів у сербських регіонах, де мають відбутись нові вибори

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 16:36

Члени муніципальної виборчої комісії муніципалітету Зубин Поток, розташованому на півночі частково визнаного Косова, де переважають серби, у вівторок удень зайшли в будівлю муніципалітету в супроводі косовської поліції.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Kosovo Online.

За інформацією видання, члени муніципальної комісії спільно з поліцейськими силою зайшли в будівлю, зламали двері, змінили на них замки та вийшли. Очевидці повідомили Kosovo Online про два вибухи.

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Пізніше аналогічна ситуація сталася в муніципалітетах Північна Митровиця й Лепосавич, супроводжували виття сирени й постріли. У муніципалітетах посилили присутність поліцейської місії ЄС EULEX, а також помітили гелікоптери миротворчих сил НАТО KFOR.

Автомобілі EULEX у Лепосавичі
Автомобілі EULEX у Лепосавичі
Фото: Kosovo Online

Глава муніципалітету Зубин Поток Срда Вулович сказав Kosovo Online, що дії представників Приштини були "дуже зверхніми й непрофесійними": вони не пояснили, чому прийшли до муніципалітету, й вибили двері без будь-якої причини.

"Нам сказали, що тут з 8:00 по 16:00 буде працювати новий працівник муніципальної виборчої комісії. Прийшов майстер, якого вони взяли із собою, він змінив замок на дверях. Після того вони пішли з будівлі, сіли в джипи й поїхали", – каже Вулович.

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Люди зібралися біля муніципалітету Зубин Поток, куди силою зайшли поліція і члени муніципальної виборчої комісії
Люди зібралися біля муніципалітету Зубин Поток, куди силою зайшли поліція і члени муніципальної виборчої комісії
Фото: Kosovo Online

У Сербії вже засудили дії Косова. Директор Управління Косово і Метохії сербського уряду Петар Петкович заявив, що інцидент у Зубиному Потоку є "найбрутальнішою демонстрацією сили й провокуванням нової напруженості та провокацій із боку Приштини".

Приштина офіційно поки не коментувала події, та Зубин Поток, Північна Митровиця й Лепосавич – це три з чотирьох муніципалітетів півночі Косова, де в листопаді оголосили повторні вибори через оголошення місцевою партією "Сербський список", яка тісно співпрацює з Белградом, бойкоту косовської влади.

На виборах, які мають відбутися 18 грудня, в разі продовження бойкоту можуть перемогти серби, орієнтовані на співпрацю з Приштиною. У Сербії побоюються, що такі події можуть послабити їхній вплив на півночі Косова. Раніше, нагадаємо, "Сербський список" уже відмовився від бойкоту в косовському парламенті.

Напруженість у відносинах між Сербією та Косовим виникла через рішення останньої штрафувати сербів, які користуються сербськими автомобільними номерами. Косовські серби спершу відреагували бойкотом косовських органів влади, а потім обіцяли відповісти масштабними акціями протесту.

Наприкінці листопада конфлікту вдалося уникнути за посередництва ЄС, проте цей успіх виглядає дуже сумнівним. Читайте більше у статті: Ілюзія компромісу: як владнали конфлікт між Сербією та Косовом та коли буде наступний.

Теми: КосовоСербіявибори
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