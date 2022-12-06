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ЗСУ провели штабне тренування біля кордону з Білоруссю

Валентина РоманенкоВівторок, 6 грудня 2022, 17:17
ЗСУ провели штабне тренування біля кордону з Білоруссю
ілюcтративне фото з FB 120-ї бригади територіальної оборони

Збройні сили України із теробороною провели біля кордону з Білоруссю штабне тренування.

Джерело: пресслужба ЗСУ

Дослівно: "На вимогу командувача угруповання Сил і засобів оборони міста Києва проведено спільне штабне тренування 120 бригади територіальної оборони ЗСУ з підпорядкованими військовими частинами в смузі оборони поблизу ділянки кордону з республікою Білорусь".

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Деталі: Повідомляється, що під час навчань військові частини вдосконалили навички взаємодії між нижчим та вищим штабами.

Крім того були залучені сили та засоби, які є в оперативному підпорядкуванні 120 окремої бригади ТрО.

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Теми: арміяБілорусь
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