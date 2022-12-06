У МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії

В Росії заявляють, що готові повернутися до діалогу щодо гарантій безпеки для Росії, але самі начебто просити про нього не будуть.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує заступника глави МЗС РФ Сергея Рябкова

Пряма мова Рябкова: "Якщо і коли ми почуємо, що дійсно до цього є інтерес Заходу, ми до теми повернемося. Але як і в ситуації з діалогом щодо стратстабільності, який перервало США в односторонньому порядку, ми ні за ким не женемося і ні про що нікого не просимо.

Реклама:

Люди повинні зробити власні висновки з того, що відбувається. І коли вони підтвердять, що вони до якоїсь більш здорової і збалансованої з точки зору інтересів діалогу готові, тоді за нами справа не стане...".

Читайте також: Нова вимога Путіна: що стало головним на переговорах лідерів США та РФ

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ