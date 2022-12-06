У МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії

В Росії заявляють, що готові повернутися до діалогу щодо гарантій безпеки для Росії, але самі начебто просити про нього не будуть.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує заступника глави МЗС РФ Сергея Рябкова

Пряма мова Рябкова: "Якщо і коли ми почуємо, що дійсно до цього є інтерес Заходу, ми до теми повернемося. Але як і в ситуації з діалогом щодо стратстабільності, який перервало США в односторонньому порядку, ми ні за ким не женемося і ні про що нікого не просимо.

Люди повинні зробити власні висновки з того, що відбувається. І коли вони підтвердять, що вони до якоїсь більш здорової і збалансованої з точки зору інтересів діалогу готові, тоді за нами справа не стане...".

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Передісторія:

Раніше Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки , якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.

, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні. В МЗС Польщі критично поставились до заяв президента Франції Еммануеля Макрона, що нова архітектура безпеки має передбачати гарантії для РФ.

до заяв президента Франції Еммануеля Макрона, що нова архітектура безпеки має передбачати гарантії для РФ. Глава міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто також не підтримав заяву президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Росії.

Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Росії. Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що гарантією безпеки для Росії можна вважати те, що європейська судова система є гуманною – вирок в Гаазі не передбачає смертної кари.