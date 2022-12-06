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У МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії

Вівторок, 6 грудня 2022, 17:38
У МЗС РФ кажуть, що нібито готові говорити про гарантії безпеки для Росії
Фото: РИА Новости

В Росії заявляють, що готові повернутися до діалогу щодо гарантій безпеки для Росії, але самі начебто просити про нього не будуть.

Джерело: російське пропагандистське агентство "РИА Новости", яке цитує заступника глави МЗС РФ Сергея Рябкова

Пряма мова Рябкова: "Якщо і коли ми почуємо, що дійсно до цього є інтерес Заходу, ми до теми повернемося. Але як і в ситуації з діалогом щодо стратстабільності, який перервало США в односторонньому порядку, ми ні за ким не женемося і ні про що нікого не просимо.

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Люди повинні зробити власні висновки з того, що відбувається. І коли вони підтвердять, що вони до якоїсь більш здорової і збалансованої з точки зору інтересів діалогу готові, тоді за нами справа не стане...".

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Передісторія:

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  • Раніше Макрон заявив, що Захід повинен розглянути, як задовольнити потребу Росії в гарантіях безпеки, якщо Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні.
  • В МЗС Польщі критично поставились до заяв президента Франції Еммануеля Макрона, що нова архітектура безпеки має передбачати гарантії для РФ.
  • Глава міністерства закордонних справ Фінляндії Пекка Хаавісто також не підтримав заяву президента Франції Еммануеля Макрона про гарантії безпеки для Росії.
  • Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що гарантією безпеки для Росії можна вважати те, що європейська судова система є гуманною – вирок в Гаазі не передбачає смертної кари.

Теми: Росіяарміявійна
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