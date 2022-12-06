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Україна заявила, що Грузія ігнорує прохання допомогти генераторами, у Тбілісі про це "вперше чують"

"Європейська правда"Вівторок, 6 грудня 2022, 20:54

Тимчасовий повірений у справах України в Грузії Андрій Касьянов стверджує, що Тбілісі вже місяць ігнорує запити Києва на допомогу в умовах енергетичної кризи після російських обстрілів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Новости-Грузия".

"Україна зараз гостро потребує допомоги у відновленні системи електропостачання – генераторами і трансформаторами для освітлення лікарень, будинків і шкіл", – сказав український дипломат.

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За його словами, з моменту звернення минув уже місяць, але українська сторона так і не отримала відповіді.

Також Касьянов розповів, що Київ кілька разів зверталася до Тбілісі з проханням надати військову допомогу після початку повномасштабного вторгнення Росії в лютому, але ці запити також були проігноровані.

Він нагадав про допомогу України під час загострення ситуації в Абхазії у 1993 році, а також під час російсько-грузинської війни 2008-го, та наголосив, що Київ відкидає будь-які звинувачення у нібито спробах "втягнути Грузію у війну".

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У відповідь на заяви тимчасового повіреного у справах Грузії в Україні керівник фракції правлячої партії "Грузинська мрія" Мамука Мдінарадзе заявив, що "перший раз чує" про прохання української сторони про постачання генераторів і трансформаторів.

За його словами, Тбілісі максимально підтримує Україну на політичному рівні та надає гуманітарну допомогу, і якщо генератори потрапляють під гуманітарні цілі, то не бачить проблеми їх передати.

Водночас Мдінарадзе заявив, що ключовим меседжом Касьянова було "те, що Грузія повинна записатися як сторона у війні" і "все було спрямовано на те, щоб завдати удару по іміджу уряду Грузії".

Відносини Києва й Тбілісі суттєво погіршилися після того, як грузинська влада відмовилася прямо засуджувати повномасштабне вторгнення Росії, а також перешкоджала виїзду грузинських добровольців в Україну.

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Теми: ГрузіяУкраїнаенергетикавійна
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