Сумщина: росіяни випустили по прикордонню 226 боєприпасів

За минулу добу російські окупанти випустили 226 снарядів і мін по прикордонню Сумської області, в одній із громад літній чоловік отримав поранення.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За інформацією очільника ОВА, під ворожі обстріли протягом доби потрапили 7 громад.

Есманьську громаду росіяни обстріляли 4 рази. 20 мін, 60 снарядів із "Градів" та ще 12 зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах. Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, чоловіку надали допомогу на місці. Також пошкоджені 3 житлові будинки. В одному з них спалахнула пожежа.

У Миропільській громаді ворог наніс 2 мінометні обстріли зі 120 мм калібру. Було 37 "прильотів".

По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Зафіксовано 30 "прильотів".

По Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ 122 мм калібру (4 снаряди) та мінометів (13 мін). В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок. У лікарні через обстріли спалахнула пожежа.

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У Юнаківській громаді було 12 "прильотів" із мінометів з території Росії та ще 13 - із САУ.

Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів. Було 15 "прильотів".

У Краснопільській громаді росіяни обстріляли прикордоння із САУ 120 мм калібру. Розірвалися 20 снарядів.