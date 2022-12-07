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Сумщина: росіяни випустили по прикордонню 226 боєприпасів

"Українська правда"Середа, 7 грудня 2022, 00:35
Сумщина: росіяни випустили по прикордонню 226 боєприпасів
НАСЛІДКИ ОБСТРІЛІВ НА СУМЩИНІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО: TELEGRAM ЖИВИЦЬКОГО

За минулу добу російські окупанти випустили 226 снарядів і мін по прикордонню Сумської області, в одній із громад літній чоловік отримав поранення.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Деталі: За інформацією очільника ОВА, під ворожі обстріли протягом доби потрапили 7 громад.

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Есманьську громаду росіяни обстріляли 4 рази. 20 мін, 60 снарядів із "Градів" та ще 12 зі ствольної артилерії розірвалися у прикордонних селах. Осколкове поранення отримав 69-річний місцевий житель. У нього рвана рана щоки, чоловіку надали допомогу на місці. Також пошкоджені 3 житлові будинки. В одному з них спалахнула пожежа.

У Миропільській громаді ворог наніс 2 мінометні обстріли зі 120 мм калібру. Було 37 "прильотів".

По Шалигинській громаді росіяни вдарили зі ствольної артилерії. Зафіксовано 30 "прильотів".

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По Хотінській громаді ворог бив одночасно із САУ 122 мм калібру (4 снаряди) та мінометів (13 мін). В результаті обстрілу пошкоджена лікарня та дитячий садок. У лікарні через обстріли спалахнула пожежа.

У Юнаківській громаді було 12 "прильотів" із мінометів з території Росії та ще 13 - із САУ.

Білопільську громаду ворог обстріляв із мінометів. Було 15 "прильотів".

У Краснопільській громаді росіяни обстріляли прикордоння із САУ 120 мм калібру. Розірвалися 20 снарядів.

Теми: Сумська область
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