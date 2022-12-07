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У Польщі почали збір коштів на зимову форму для українських військових

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 01:05
У Польщі почали збір коштів на зимову форму для українських військових
УКРАЇНСЬКІ ВІЙСЬКОВІ, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО ОК ПІВДЕНЬ

У Польщі у вівторок запустили кампанію зі збору коштів на закупівлю зимового спорядження для бійців бронетанкової бригади імені Пшецлава Ланцкоронського, яка створюється в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Польське радіо".

Керівник аукціону zrzutka.pl, через який здійснюється збір коштів, Бартош Янович на пресконференції повідомив, що українська сторона звернулася з ініціативою провести аукціон пам'ятних речей, пожертвуваних спортсменами.

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Серед іншого, на аукціон були виставлені передані українськими боксерами Віталієм та Володимиром Кличками і Василем Ломаченком пам’ятні предмети, а також речі, передані польським футболістом Ґжегожем Крихов'яком.

Організатори хочуть заохотити інших польських та українських спортсменів, а також спортсменів з інших країн пожертвувати на аукціон свої кубки чи спортивні пам’ятні речі.

Донори, які пожертвують найбільшу суму, отримають, зокрема, світлини з автографами братів Кличків чи бутси Ґжеґожа Крихов’яка.

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До діяльності з просування аукціону також долучився благодійний Фонд Кульських, який від початку повномасштабного вторгнення РФ передає в Україну медичну допомогу.

Раніше глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що на міністерській зустрічі НАТО у Бухаресті, де він був присутній, було оголошено про нову військову допомогу, зокрема зимову форму для українських військових.

Теми: ПольщавійнаЗбройні сили
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