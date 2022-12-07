Джонсон привітав українських військових з їхнім днем

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних Сил України.

Джерело: Джонсон у Twitter

Пряма мова: "Надсилаю найкращі побажання героїчним українським військовим з нагоди Дня Збройних Сил України. Велика Британія з вами до перемоги і завжди. Слава Україні".

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Sending my best wishes to the heroic Ukrainian military on Ukraine’s Armed Forces Day. The UK is with you to victory and always. Slava Ukraini 🇺🇦 — Boris Johnson (@BorisJohnson) December 6, 2022

Деталі: Зі словами привітання експрем'єр звернувся до українських захисників і захисниць ввечері 6 грудня.

Довідково: На посту очільника уряду Британії Борис Джонсон активно підтримував Україну у протистоянні російській агресії. З початку повномасштабного вторгнення РФ Джонсон тричі відвідував Київ.

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Нагадаємо: Президент Володимир Зеленський весь День Збройних Сил України провів із захисниками й захисницями, а ввечері зібрав деяких із них у Маріїнському палаці в Києві, аби висловити свою вдячність.