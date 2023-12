Джонсон привітав українських військових з їхнім днем

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон привітав українських військовослужбовців з Днем Збройних Сил України.

Джерело: Джонсон у Twitter

Пряма мова: "Надсилаю найкращі побажання героїчним українським військовим з нагоди Дня Збройних Сил України. Велика Британія з вами до перемоги і завжди. Слава Україні".

Sending my best wishes to the heroic Ukrainian military on Ukraine’s Armed Forces Day. The UK is with you to victory and always. Slava Ukraini 🇺🇦