Німеччина виділяє Україні грант на 200 млн євро для підтримки внутрішньо переміщених осіб

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав грантову угоду з німецьким банком розвитку KfW на 200 млн євро, які мають бути спрямовані на підтримку внутрішньо переміщених осіб.

Про це "Європейській правді" повідомили в посольстві Німеччини в Україні.

Як зазначається, через війну свої домівки вимушені були покинути загалом 13,6 мільйона осіб і близько половини з них знайшли собі безпечне місце в Україні і як внутрішньо переміщені особи потребують фінансової підтримки для задоволення таких нагальних потреб, як одяг, їжа, ліки та житло.

Реклама:

"Українська держава робить надзвичайні речі для подолання наслідків війни і забезпечення своїх громадян – особливо тих, хто змушений був залишити свої домівки через війну. За допомогою цієї програми ми хочемо ще більше зміцнити соціально-економічну стійкість внутрішньо переміщених осіб і таким чином підготувати для всього українського суспільства кращі основи для економічного розвитку та відбудови", – сказала посол Німеччини Анка Фельдгузен.

Грантова угода спрямована на такі цілі, як:

Підтримка систем соціального захисту;

Швидка допомога малозабезпеченим верствам населення;

Забезпечення основи для майбутньої відбудови та подальшого економічного розвитку;

Фінансовий внесок буде сплачено за дорученням Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку до державного бюджету України та використано для фінансування української програми допомоги внутрішньо переміщеним особам.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом у 2022 році у рамках німецького співробітництва задля розвитку Україні надано підтримку на суму близько 600 млн євро. Значна частина цього йде на підтримку внутрішньо переміщених осіб або постраждалих від війни громад.