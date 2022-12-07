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У Німеччині - масштабна спецоперація проти екстремістів, що хотіли штурмувати парламент і скинути владу

"Європейська правда"Середа, 7 грудня 2022, 10:19
Фото з місця подій, джерело: www.spiegel.de

У Німеччині спеціальні поліцейські сили у середу проводять спецоперацію одночасно в одинадцяти федеральних землях проти правоекстремістської організації, що планувала викрадати політиків та штурмувати Бундестаг.

Про це стало відомо виданню Der Spiegel, пише "Європейська правда".

За дорученням генерального прокурора та Федерального управління кримінальної поліції (BKA) правоохоронці затримали 25 чоловіків і жінок, які, ймовірно, належали до правої терористичної організації або підтримували її.

Обшуки проходять  у більш ніж 130 квартирах, офісах та складських приміщеннях, включаючи казарми Командування сил спеціального призначення (KSK) у Кальві в Баден-Вюртемберзі. Загалом 52 підозрювані перебувають під слідством за членство або підтримку терористичної організації.

Це одна з найбільших поліцейських операцій проти екстремістів, які будь-коли проводилися в Німеччині. Генеральна прокуратура на запит видання підтвердила проведення операції.

Вранці у середу понад 3000 поліцейських проводили дії у Баден-Вюртемберзі Баварії, Саксонії, Гессені і Тюрингії. Офіцери також були направлені до Австрії та Італії.

Передбачувана права терористична група набиралася переважно з представників організації так званих "рейхсбюргерів". "Рейхсбюргери" відкидають існуючий у Німеччині державний устрій і хочуть замінити його на недемократичну систему. Ймовріно, що у радикалізації екстремістів відіграла свою роль конспірологічна ідеологія QAnon, яку поділяла частина нападників на Капітолій США у Вашингтоні в січні 2021 року.

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Згідно з висновками слідства, підозрювані  з листопада 2021 року планували збройний напад на Бундестаг та захоплення політиків. Вважається, що нападники розраховували на початок заворушень у результаті їхніх дій та на "переворот" в Німеччині. 

За словами обвинувачення, чоловіків та жінок об'єднувало глибоке неприйняття державних інститутів та демократії в Німеччині, тому вони, ймовірно, планували здійснити зміну ладу силою.

Нагадаємо, 2 грудня у Німеччині спецслужби попередили про ризик диверсій на критичній інфраструктурі

Теми: Німеччина
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